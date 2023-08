Asensio, CR7 e Neymar: ranking aponta top-10 dos mais sexies

As redes sociais criam vários conteúdos e listas por dia. Uma, em especial, contudo, tem movimentado o mundo do futebol. Uma publicação elaborada pela clínica Badge Clinic apontou a lista dos dez jogadores mais sexies do mundo.

A lista tem inicialmente três nomes principais. O top-3 ficou com Marco Asensio, do Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, na segunda colocação e Neymar, do Al-Hilal, na terceira posição.

Para se basear, o estudo considerou o número de pins (marcações) dos atletas na rede social “Pinterest”. Portanto, quanto mais “pins”, mais alta a posição do jogador.

O estudo contou com 903.364 pins para Asensio, enquanto Neymar teve 275.274. O top-10 ainda tem nomes importantes do futebol mundial, como Messi e Mbappé.

Veja a lista dos jogadores mais sexies do mundo:

1 – Marco Asensio (903.364 pins)

2 – Cristiano Ronaldo (364.476 pins)

3 – Neymar (275.274 pins)

4 – Mason Mount (225.224 pins)

5 – Lionel Messi (220.701 pins)

6 – Jude Bellingham (144.895 pins)

7 – Kylian Mbappé (136.155 pins)

8 – Son Heung-Min (125.630 pins)

9 – Antoine Griezmann (124.967 pins)

10 – João Félix (102.830 pins).

