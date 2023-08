O São Paulo tem, nesta quinta-feira (24/8), um jogo complicado: enfrenta a LDU, no Equador, pela ida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida, no Estádio Casablanca, em Quito, será às 19h (de Brasília) e o Tricolor espera um bom resultado para ter boa vantagem para a volta, no Morumbi. Para não perder nenhum detalhe deste jogão, a “Voz do Esporte” preparou uma grande cobertura. A transmissão raiz começa bem antes, às 17h30, com a narração e o comando de Ennio Ricanelo.