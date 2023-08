Corinthians tem 12 pendurados e liga alerta para clássico contra o Palmeiras

O Corinthians se prepara para encarar o Goiás neste sábado (26), às 21h, na Neo Química Arena, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Focado na Sul-Americana, o Timão já cogitava poupar alguns titulares. Contudo, o técnico Vanderlei Luxemburgo também precisa ficar atento com a lista de atletas pendurados no Alvinegro.

São 12 jogadores com dois cartões amarelos acumulados e, se algum deles tomar mais um contra o Goiás neste sábado, ficará fora da próxima partida no Brasileirão. O grande problema é que, na rodada seguinte, o Corinthians terá o Dérbi contra o seu grande rival, o Palmeiras.

Aliás, os pendurados dão quase uma escalação. Cássio, Fagner, Caetano, Gil, Matheus Bidu, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Maycon, Roni, Ruan Oliveira, Biro e Yuri Alberto estão com dois cartões amarelos. Se receberem uma advertência contra o Goiás, estão fora do clássico.

Cinco jogadores pendurados foram titulares contra o Estudiantes, na última terça-feira (22). Alguns deles podem ser poupados contra o Goiás, em parte pelo risco de perder o clássico, mas principalmente para evitar o desgaste de jogos seguidos antes da decisão contra os argentinos, três dias depois.

Corinthians também foca no Brasileirão

Contudo, o Timão também não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Corinthians tem 24 pontos e um jogo a menos, e o Goiás tem 23. Ambos estão há seis rodadas sem perder, mas próximos da zona de rebaixamento. Um triunfo pode significar um grande alívio para a equipe vencedora.

