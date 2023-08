Com Marcelo suspenso, Danilo Barbosa ganha nova chance no Fluminense

Suspenso pela Conmebol em virtude da expulsão nas oitavas de final da Libertadores, Marcelo será desfalque do Fluminense nesta quinta-feira (24). Portanto, Diogo Barbosa será titular em campo. O lateral, assim, terá mais uma chance de mostrar seu valor em um momento decisivo da temporada.

Diogo Barbosa chegou ao Fluminense em junho deste ano. O lateral chegou para ser sombra de Marcelo, mas vem sendo muito utilizado em virtude das lesões frequentes do lateral. O camisa 16, inclusive, está emprestado no clube tricolor até dezembro de 2023.

Situação de Marcelo

O lateral se reuniu com representantes da Conmebol na última segunda-feira (21) e explicou que não teve intenção de lesionar Luciano Sánchez, do Argentino Juniors. A entidade entendeu os pontos do jogador, mas optou por não promover nenhuma alteração na punição.

O camisa 12, assim, está punido dos dois jogos das quartas de final da Libertadores. O jogador, inclusive, sofreu uma lesão na coxa no último fim de semana e está sem prazo de retorno aos gramados. Marcelo, então, já não teria condições físicas de estar em campo nesta quinta-feira.

Escalação do Fluminense

Apesar da disputa com Martinelli, Lima deverá ser utilizado no meio-campo. Assim, Fernando Diniz deve repetir a mesma escalação da partida diante do Argentinos Juniors, no Maracanã. O treinador, inclusive, comandou um treino na última quarta-feira (23) e indicou que não promoverá alterações na escalação. A informação é do “ge”.

O Fluminense, então, deve ir para campo com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Vale lembrar que Jorge, Manoel e Vitor Mendes seguem como desfalques da equipe tricolor.

Fluminense e Olímpia se enfrentam às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com cerca de 55 mil torcedores no estádio, os jogadores tricolores vão em busca de um bom resultado no Rio de Janeiro.

