O Palmeiras bateu o Deportivo Pereira por 4 a 0, nesta quarta-feira (24), fora de casa e encaminhou sua vaga na semifinal da Libertadores. O placar expressivo mostrou a força do elenco do Verdão. Após a partida, o técnico Abel Ferreira rasgou elogios ao seu plantel, mas também deu um aviso. Se os atletas saírem, ele também sai.

“Espero que segurem. Espero que o Veiga não vá para lado nenhum. Que o Rony, Zé, Gómez não vão para lado nenhum. Se eles começarem a ir para todos os lados, eu também tenho que ir. Não faço milagres. Preciso deles, como eles precisam de mim”, disse Abel, em coletiva após a partida.

Aliás, o aviso de Abel se passa após a fraquíssima janela do Palmeiras no meio do ano. Afinal, desde o final de 2022, saíram do Palmeiras: Gustavo Scarpa, Danilo, Wesley, Merentiel, Jorge, Matheus Fernandes, Lucas Esteves, Victor Luis e Kuscevic, no início da temporada atual, e Rafael Navarro, Giovani e Bruno Tabata mais recentemente. O treinador acredita que o Verdão pode ter sucesso se manter os seus ”onze iniciais” e apostar na base.

“Temos uma base muito forte. O Palmeiras tem um “onze” muito forte. Tive que tomar decisões difíceis no início do ano. Saíram nove jogadores, uns experientes. Outros que queriam jogar, e eu disse que não iríamos contratar”, falou o treinador.

Com isso, o Verdão vem acertando a renovação de contrato de seus principais jogadores. Além disso, fez contratações pontuais como a do atacante Artur e o volante Richard Rios. Contudo, ainda não acertou a chegada do tão sonhado primeiro volante.

