Ganso alcança marca especial pelo Fluminense

Paulo Henrique Ganso alcançará uma marca especial pelo Fluminense na noite desta quinta-feira (24). O meia, afinal, completará 200 jogos pela equipe tricolor. O camisa 10, inclusive, é o segundo jogador do elenco com mais partidas disputadas pelo clube.

Ganso está atrás somente de Nino. O zagueiro está no clube desde 2019 e vem sendo muito utilizado nos últimos anos. O meia, por outro lado, viveu momentos de altos e baixos antes de se destacar e se consolidar de vez como titular.

História de Ganso no Fluminense

O meia chegou ao Rio de Janeiro no início de 2019 como uma das principais contratações do clube nos últimos anos. O camisa 10, por sinal, foi recebido por cerca de 150 torcedores no aeroporto. O primeiro gol do jogador, por ironia do destino, foi de barriga, assim como do Renato Gaúcho na final do Campeonato Carioca de 1995, contra o Flamengo.

Apesar do início animador, Ganso viveu momentos conturbados no Fluminense. O camisa 10 teve que enfrentar uma sequência de jogos no banco de reserva e já bateu boca com treinador depois de uma substituição. A situação aconteceu com Oswaldo de Oliveira, em 2019. O técnico foi demitido do clube depois do episódio.

Aos poucos, Ganso ganhou sequência, adquiriu ritmo e mostrou seu valor para torcida. Atualmente, ele é peça fundamental no esquema tático de Fernando Diniz e vive uma sinergia única com Germán Cano, artilheiro da equipe tricolor nos últimos anos.

Em 199 jogos disputados, Ganso acumula 22 gols, 21 assistências e dois títulos do Campeonato Carioca (2022 e 2023). O meia vem sendo um dos destaques do time nesta Libertadores e tem chance de escrever um bonito capítulo na história do clube em 2023.

Fluminense e Olímpia se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A diretoria tricolor, assim, planeja fazer uma homenagem especial para Ganso. A expectativa é por mais de 55 mil torcedores no estádio.

