Na Suécia, meia ex-Botafogo sonha com vaga na Liga Europa

O meia brasileiro Erick Brendon, revelado pelo Botafogo, está vivendo um bom momento no futebol da Suécia. Nesta quarta-feira (23), seu time, o Östersunds derrotou o Karlstad por 2 a 1 e garantiu classificação para a Copa da Suécia, que garante ao campeão um lugar na próxima Liga Europa. Assim, o jogador celebrou a classificação e exaltou a força da equipe.

“Essas partidas de mata-mata sempre têm um peso diferente. Essa competição vai ser muito importante para o nosso time, pois nos traz a possibilidade de brigar por uma vaga na Liga Europa. O nosso time fez um grande jogo, saiu atrás do placar, mas mostrou força coletiva. Então, no final, graças a Deus, conseguimos conquistar a classificação e garantir o clube na próxima edição da Copa”, disse.

Na temporada 2016/2017, o Östersunds conquistou o título da Copa da Suécia e disputou a Liga Europa. Atualmente na segunda divisão sueca, no entanto, jogar a Copa é a única possibilidade de voltar à competição continental. Erick falou sobre a possibilidade de disputá-la e que a cidade ainda lembra com carinho do título de seis anos atrás.

“É um desejo de todos poder disputar a Liga Europa, seria um sonho. Mas sabemos que ainda tem muito trabalho pela frente, só demos o primeiro passo. Agora, vamos focar na liga e buscar o acesso. Toda a cidade lembra com muito carinho da campanha que levou o clube a conquistar o título, então espero que possamos repetir o feito e deixar o nome marcado na história do clube”, concluiu.