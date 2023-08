Jornalista espanhola revela conflitos entre Shakira e Piqué

A separação entre o ex-jogador Gerard Piqué e a cantora Shakira segue dando o que falar. Os conflitos, aliás, não param. De acordo com Lorena Vázquez, do programa espanhol “Y ahora Sondoles”, novos problemas aconteceram.

Inicialmente, a comunicadora não detalhou quais são os entrevero entre os ex-casal, contudo, disse que há problemas.

“É um ponto complicado, porque eles não concordam em uma série de coisas importantes para ambos”, destacou Vázquez.

Recentemente, surgiu a informação que a cantora e o ex-jogador assinaram um contrato para que os filhos do ex-casal, Mila e Sasha, não tenham convivência com Clara Chía, atual namorada do ex-defensor. As informações são do portal “MDZ”.

Ainda após acordo feito na Justiça, as crianças vão morar com a mãe, nos Estados Unidos. Contudo, o pai poderá visitar os filhos a cada dez dias. Nas férias, o ex-atleta terá prioridade para ficar com os filhos e poderá passar 70% do tempo com eles.

Todavia, se quiser passar o tempo de férias com os filhos, Piqué terá de abrir mão de ficar com a namorada. Se quiser fazer uma programação especial com as crianças ainda, como viajar, por exemplo, Clara também não poderá estar presente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.