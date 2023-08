André completará 150 jogos pelo Fluminense contra o Olimpia: ‘Jogo especial’

Não bastasse a importância em si da partida diante do Olimpia (PAR), nesta quinta-feira, pela Libertadores, um jogador do Fluminense tem motivo especial para estar feliz. Cria das categorias de base de Xerém, o volante André completará a marca de 150 partidas com a camisa tricolor contra os paraguaios.

Desde 2013 no clube, André subiu ao elenco profissional em 2020 e não demorou muito para se tornar titular. Revelação do Brasileirão em 2021 e melhor volante do torneio nacional em 2022, ele celebrou o momento.

“É um jogo muito especial para mim. Completar 150 jogos com essa camisa, ainda por cima nesse mês que fiz 10 anos de clube, torna tudo mais especial ainda. Se Deus quiser, vou fazer uma boa partida e ajudar o time a garantir a vitória”, disse o camisa 7.

André aproveitou para projetar a partida contra o Olimpia. Segundo o jogador, o Fluminense quer fazer história e conta com o apoio da torcida para dar o primeiro passo rumo à semifinal.

“É uma partida muito importante, um jogo decisivo. Estamos em busca de fazer história, conquistar o primeiro título da Libertadores para o Fluminense. Então, com o Maracanã lotado, tenho certeza de que nosso time vai jogar para cima e tentar ser muito ofensivo para garantir essa vitória”, afirmou.

Jogador da Seleção Brasileira e na mira de clubes europeus, como o caso do Liverpool (ING), André está focado no Fluminense. Recentemente, o jogador afirmou que só pensa na equipe carioca e que está focado nos objetivos do Tricolor para 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.