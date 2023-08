STJD mantém quatro jogos sem público ao Vasco, que já cumpriu

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve nesta quinta-feira (24) a pena anteriormente imposta ao Vasco da Gama, de quatro jogos sem presença de público como mandante. O Tribunal puniu o clube devido aos incidentes registrados em 22 de junho, na derrota para o Goiás por 1 a 0, pelo Brasileirão da Série A.

Entretanto, o Vasco já cumpriu esta pena e a situação fica como antes. Dessa forma, depende apenas da Justiça Comum a liberação de público em São Januário, já que está segue vetada mesmo após o cumprimento das obrigações junto ao STJD. O pedido por um novo julgamento foi feito pela Procuradoria do Tribunal, pedindo uma pena maior. Mas o Pleno do STJD, por unanimidade, decidiu não ser ainda mais rigoroso na punição.

Sem torcedores, o Vasco jogou contra Cuiabá, Cruzeiro, Athletico-PR e Grêmio. Assim, voltou a ter público como mandante apenas no último domingo, contra o Atlético-MG, mas no Maracanã. A vitória vascaína foi por 1 a 0. Na próxima quarta-feira, um novo julgamento na Justiça Comum definirá se São Januário terá ou não a permissão de receber torcedores nos futuros do Vasco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.