Suspensão na França e forma física adiam estreia de Payet no Vasco

Não será neste domingo que o Vasco terá a aguardada estreia de Dimitri Payet. Afinal, a diretoria recebeu a notificação da Federação Francesa sobre um jogo de suspensão que o meia tem que cumprir em competições nacionais. Com isso, mesmo que a regularização na CBF ocorra nas próximas horas, o novo camisa 10 não viaja com a delegação para a partida contra o Palmeiras, domingo, às 16h.

Além desta questão, Payet está longe de sua melhor forma física. Ele participou, até aqui, de seis sessões de treinamento, apenas quatro delas com o elenco cruz-maltino. Aos 36 anos, o francês jogou muito pouco em 2023 e estava de férias.

Dessa forma, tudo indica que Payet vá vestir a camisa do Vasco pela primeira vez no dia 3, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Até lá, haverá tempo suficiente para uma melhor preparação e para a solução da burocracia. O reforço já tem o visto de trabalho, mas a documentação ainda não chegou.

ESCALAÇÃO DO VASCO

Sem o zagueiro Léo, o técnico Ramón Díaz deve promover a entrada de Maicon ao lado de Medel. O argentino Capasso e o jovem Zé Vitor, que é canhoto, correm por fora pela vaga. No meio de campo, ainda sem o astro francês, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho seguem no time. Já no ataque, fica a dúvida sobre a manutenção de Serginho, autor do gol da vitória sobre o Atlético-MG, ou Orellano, que volta de suspensão.