Caixa aguarda “ok” do presidente Lula para viabilizar estádio do Fla

Novo Estádio do Flamengo. O assunto que tanto circula entre os rubro-negros ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (24). Afinal, segundo o site “O Globo”, a Caixa Econômica Federal aguarda uma resposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prosseguir com os estudos acerca do projeto. Em algum desses esboços o banco tem participação na construção do empreendimento.

O terreno requerido pelo Flamengo é o do antigo Gasômetro, localizado na zona portuária do Rio, que tem a Caixa como administradora. O banco iniciou os estudos sobre a possibilidade do projeto no ano passado. Inicialmente, a ideia seria, com o aval do presidente da República, vender o espaço, uma vez que uma doação não seria o ideal, em virtude do valor do terreno. No entanto, a aquisição pelo clube carioca sairia com um custo elevado.

Mas outros métodos de negociações também são citados nos estudos. Um deles seria uma alienação do terreno, ou seja: a Caixa Econômica Federal poderia ter renda de bilheteria, direitos de transmissão de jogos, venda de jogadores, entre outros. Além disso, a Prefeitura do Rio também poderia participar, com uma compensação à cessão do terreno. No entanto, para que o projeto possa dar um passo à frente, é necessário que o Presidente Lula dê o aval para a Caixa.

Estádio na pauta do presidente Landim

A ideia de construir um estádio próprio é uma das grandes pautas da gestão do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Aliás, em diversas ocasiões o mandatário cita o desejo do empreendimento. Certa vez citou, inclusive, que o Maracanã seria para jogo pequeno.

