Torcedores de Flamengo e Olimpia brigam no Rio

Na véspera da partida contra o Fluminense no Maracanã, torcedores do Olimpia, do Paraguai, entraram em confronto com torcedores do Flamengo. A confusão foi próximo ao Posto 3, na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (23). Vídeos nas redes sociais mostram trabalhadores de um quiosque em frente ao tumulto preocupados com a briga.

“Vocês estão quebrando meu bar”, disse uma das pessoas que estavam no quiosque. Aliás, além da troca de chutes e socos, copos, cadeiras e mesas do bar foram utilizados pelos indivíduos na confusão.

Logo após o atrito entre os torcedores brasileiros e paraguaios, policiais militares intervieram. Os olimpistas foram cercados pelas autoridades, que bateram em um dos torcedores. Após um dos paraguaios escapar da abordagem, um dos policiais apontou uma arma de fogo em direção do grupo.

Após as imagens circularem nas redes sociais, a Polícia Militar informou que, apesar de conter a confusão, não houve prisão ou apreensão. Além disso, comunicou que a Corregedoria Geral da Polícia Militar averiguará a conduta dos policiais militares durante a abordagem.

Partida entre Fluminense e Olimpia

Em confronto pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, Fluminense e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira, no Maracanã, às 21h30. Posteriormente, o jogo de volta, no Paraguai, será no dia 31 de agosto, no mesmo horário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.