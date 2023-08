Um dos grandes duelos das quartas de final da Libertadores envolve Fluminense e Olimpia. E o jogo de ida será nesta quinta-feira (24/8), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Para você não perder nenhum detalhe, só clicando aqui embaixo e acompanhando a cobertura que a “Voz do Esporte” preparou para você. A transmissão começa às 20h, com um pré-jogo que deixará o torcedor sabendo tudo o que rola antes do duelo. O comando e a narração é de Cesar Tavares.