Em carta, filha de Maradona pede justiça pelo pai

A filha do ex-jogador Maradona, Giovaninna, postou uma carta nas redes sociais onde pede justiça pela morte do pai. O ídolo da torcida Argentina foi vítima de um ataque cardíaco em novembro de 2020.

“O tempo não cura m… nenhuma, o tempo acomoda alguns sentimentos, mas a dor é intransferível. Vocês se movem como podem, lutando com mil frentes abertas e com um pedido constante de justiça. Dalma (a irmã mais velha) e eu não vamos parar. Eles não vão nos quebrar. Cada dia que passa é um dia a menos para nos reencontrarmos, onde quer que você esteja, espero que você esteja tranquilo, com seu lindo sorriso desenhado e que não tenha TV. Você não pode reconstruir o que nunca existiu”, continuou.

“Mil dias sem poder te abraçar (completados dia 22), mas ainda levo você comigo. Você está nas risadas dos seus netos, nos abraços da minha irmã, nos carinhos da mamãe e em cada lembrança da linda família de fãs que você nos deixou. Te amamos Babu”, afirmou. “Juro que essa banda de mafiosos vai cair e, quando eles caírem, poderemos viver em paz. Até nos encontrarmos novamente, continuarei escrevendo para você daqui”, postou.

De acordo com especialistas, afinal, Maradona poderia ter chances de recuperação se tivesse tratamento adequado. A causa da morte foi um ataque cardíaco, quando o jogador tinha 60 anos. Ele se recuperava de uma cirurgia para retirada de coágulo no cérebro. A equipe médica, aliás, é apontada por ter feito tratamento “repleto de deficiências e irregularidades”.

Filha de Maradona pede “mais sinais”

Aliás, em outro trecho a filha do ex-jogador fez um pedido especial ao pai.

“Continue me enviando aqueles sinais que abraçam minha alma, me fazem sentir você e me incentivam a continuar. Obrigado por ser meu pai, sinto sua falta um pouco mais a cada dia”, finalizou.

