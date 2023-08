Melhor nos cruzamentos, Piton espera servir Vegetti e Payet

O lateral-esquerdo Lucas Piton vai conseguindo, aos poucos, encontrar-se no Vasco da Gama. Embora titular desde o início do ano, ele vem melhorando sensivelmente em um dos fundamentos mais importantes para um jogador de sua posição: os cruzamentos. Isso ficou claro no gol da vitória em cima do Atlético-MG, no último domingo (20).

Foi de Piton o levantamento na área em que Vegetti cabeceou e Serginho pegou o rebote para fazer o único gol da partida. O canhoto celebra a oportunidade de, agora servir não só o argentino, mas também o francês Payet, que acaba de chegar. Portanto, uma chance de melhorar ainda mais o seu rendimento, além da motivação de jogar com dois nomes de destaque.

“Acho que a confiança vem do trabalho. Treino muito para acertar os cruzamentos e servir os meus companheiros, então é um trabalho que vem sendo compensado. Eu tenho uma relação muito boa com Vegetti. Minha função é defender, mas também estou aparecendo e fazendo os cruzamentos. Como ele é o centroavante, os cruzamentos tendem a ser para ele. Procuro o Vegetti, mas também o Pec e o Serginho. Vou sempre procurar acertar os cruzamentos para ajudar a equipe da melhor maneira possível”, diz Piton, não esquecendo de Payet, ainda por estrear:

“Todos sabemos que o Payet é um jogador internacional. É notória a qualidade dele em campo e ele chega para nos ajudar. É um cara que tentamos dialogar com gestos (risos), mas estamos nos virando para nos comunicar. Dá para ver que ele tem qualidade única, é muito técnico e muito bom”

Maraca ou SJ? Piton quer time rendendo em qualquer campo

Em relação a um dos assuntos mais polêmicos das últimas semanas Lucas Piton não deixou de se pronunciar embora o Vasco não venha atuando em São Januário por conta da interdição em relação ao público o Maracanã se tornou uma opção no último fim de semana por outro lado o gramado esteve bastante prejudicado especialmente por causa da chuva. Entretanto na opinião do lateral o Vasco tem condições de render bem em qualquer situação:

“Nosso estádio é São Januário, mas o Maracanã também é nossa casa. Onde jogarmos, temos que nos adaptar ao gramado. Temos que fazer nosso melhor, com o gramado estando bom ou não. É claro que a chuva piorou o gramado, mas temos que dar o melhor lá dentro”.

