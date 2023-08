Palmeiras altera a sua logística e só retornará ao Brasil sexta-feira

A delegação do Palmeiras retornará da Colômbia para o Brasil apenas na sexta-feira (25), dois dias após a vitória sobre o Deportivo Pereira. O motivo do atraso foi um problema no avião do clube paulista, ainda na madrugada de quarta para quinta-feira. Em razão disso, os palmeirenses terão que viajar de Pereira para Cali de Ônibus, um trajeto de aproximadamente 200 quilômetros. Assim, embarcarão em um novo avião rumo ao Brasil.

“Em função de um problema técnico detectado pelo sistema de segurança da aeronave que levou a delegação a Pereira, na Colômbia, os jogadores e o staff do clube seguirão hoje de ônibus até Cali, onde aguardarão os últimos trâmites burocráticos para embarcar em voo fretado com destino a São Paulo nesta sexta-feira”, divulgou o clube sobre a nova logística.

Em decorrência do problema no avião do Palmeiras e com os gastos que o clube terá com hospedagem, fretamento e deslocamento entre as cidades colombianas, a presidente Leila Pereira arcará com os custos.

A explicação do Palmeiras

O avião do Palmeiras, do modelo E-190, produzido pela Placar, apresentou um problema no sistema de segurança da aeronave antes do embarque da delegação do palmeirense. Em nota, o clube divulgou que, após detectar o problema, o mesmo estaria sendo solucionado. No entanto, os jogadores tiveram que retornar para o hotel e aguardar pelo conserto.

Sem a possibilidade do avião decolar nas horas seguintes, o Palmeiras optou por utilizar outra aeronave para retornar ao Brasil. Entretanto, essa teria que sair de Cali.

