Ainda sem Neymar, Al-Hilal vence com gol do estreante Mitrovic

O Al-Hilal voltou a vencer no Campeonato Saudita. Depois de empatar na rodada passada, a equipe de Jorge Jesus visitou o Al-Raed nesta quinta-feira e bateu o adversário sem sustos. Com gols de Mitrovic, Salem Al-Dawsari (duas vezes) e Abdullah Al-Hamdan, os Azuis golearam por 4 a 0.

Ainda sem Neymar, que chegou ao clube da Arábia Saudita sem condições de jogo por uma lesão muscular, o Al-Hilal não encontrou dificuldades para sair com os três pontos e chegar a sete pontos no torneio. A equipe está na vice-liderança. O Al-Ittihad, com 100% de aproveitamento, lidera a competição.

No primeiro tempo, o Al-Hilal mandou na partida, mas teve dificuldades para balançar as redes. O time de Jorge Jesus dominou as ações, porém só marcou aos 42 minutos. Rúben Neves recebeu de Al-Shahrani e cruzou na medida para o estreante Mitrovic. Sozinho na área, o sérvio apareceu no meio de dois marcadores e cabeceou para o fundo das redes.

Na etapa final, contudo, a missão foi mais fácil para o Al-Hilal. Al-Dawsari marcou duas vezes e deu tranquilidade à equipe. O primeiro foi de pênalti, enquanto o segundo saiu após boa jogada de Malcom pela direita. Nos minutos finais, Al-Hamdan aproveitou jogada pela direita e parou em defesa do goleiro. No rebote, porém, ele mesmo completou e deu números finais ao jogo.

As duas equipes agora voltam a campo na próxima segunda-feira, pela quarta rodada do Campeonato Saudita. O Al-Raed encara o Al-Riyadh, em casa. O Al-Hilal, por sua vez, também joga sob seus domínios, e o adversário será o Al-Ettifaq. Ambas as partidas acontecem às 15h (de Brasília).

