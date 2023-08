Internacional se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Flamengo

Após vitória heroica sobre o Bolívar (BOL) na terça-feira, fora de casa, pela Libertadores, o Internacional voltou aos treinos nesta quinta-feira. A equipe colorada desembarcou em Porto Alegre na última quarta, mas o dia foi de folga. Na chegada ao Aeroporto Salgado Filho, o elenco foi recepcionado por cerca de 100 torcedores.

Nesta quinta, no CT Parque Gigante, o técnico Eduardo Coudet iniciou a preparação para o duelo contra o Flamengo. Os titulares fizeram trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo. As equipes se enfrentam no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. A tendência, porém, é que o Inter entre em campo com time alternativo.

Coudet deverá poupar a maioria dos atletas que foram titulares em La Paz. Com alto desgaste depois da vitória na altitude boliviana, o foco é em garantir a vaga nas semifinais da Libertadores. O Internacional está perto da zona de rebaixamento do Brasileirão, mas neste momento dá importância máxima ao torneio continental.

A definição da equipe que será titular contra o Flamengo só deverá acontecer nesta sexta-feira, quando o Inter volta a treinar para encerrar a preparação. Na sequência, a delegação colorada viaja ao Rio de Janeiro.

O duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores contra o Bolívar acontece na próxima terça-feira. A partida acontecerá no Beira-Rio, às 19h (de Brasília).

