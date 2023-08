Internacional receberá parte de venda de Otávio ao Al-Nassr; saiba valores

Anunciado como reforço do Al-Nassr (SAU) nos últimos dias, o meia-atacante Otávio vai render um valor milionário ao Internacional. Revelado pelo clube gaúcho, o luso-brasileiro foi contrato pela equipe de Cristiano Ronaldo e assinou por três anos.

Os valores da venda de Otávio são de 60 milhões de euros (R$ 321 milhões). Como o Colorado é clube formador, a equipe gaúcha tem direito a 2,25% da transferência por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. Isto corresponde a 1,35 milhão de euros (cerca de R$ 7,1 milhões).

Otavinho, como é chamado o atleta, chegou ao Inter nas categorias de base e foi promovido ao elenco profissional com apenas 17 anos. Ao todo, foram 62 jogos, com sete gols marcados e dois títulos do Campeonato Gaúcho (2013 e 2014).

Em 2014, porém, o atleta se transferiu para o Porto (POR), onde fez história. Foram quase dez anos no clube lusitano, com três títulos portugueses e três conquistas da Taça de Portugal. Ele também teve passagem por empréstimo pelo Vitória de Guimarães (POR).

Agora no clube de Riade, Otávio terá como companheiros nomes como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozovic e Alex Telles. Seu treinador será Luís Castro, ex-Botafogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.