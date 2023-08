Rubiales prepara renúncia ao cargo de presidente da federação espanhola

Luis Rubiales vai renunciar ao cargo de presidente da federação espanhola após beijar à força a jogadora Jenni Hermoso após a final da Copa do Mundo Feminina na Austrália. O dirigente de 45 anos não suportou a polêmica em que se envolveu e os veículos de imprensa da Espanha dão a renúncia como certa para esta sexta-feira (25).

Dessa maneira, o atual presidente da federação espanhola acabou sendo denunciado por violência sexual. A denúncia destaca que há um protocolo da própria federação espanhola que classifica um “beijo à força” como um “comportamento relacionado com a violência sexual”. Além disso, o documento afirma ainda que este tipo de ação é “uma conduta inaceitável que levará a consequências imediatas”.

Ao mesmo tempo, Rubiales também foi flagrado fazendo gesto obsceno após a conquista inédita da Espanha na Copa do Mundo Feminina.

De acordo com informações do site “Relevo”, Luis Rubiales pediu a Hermoso que estivesse ao seu lado na gravação do vídeo de desculpas. A atacante nega. O dirigente teria implorado, mas não teve sucesso na conversa com a atleta.

Rubiales também recebeu críticas do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e diversos pedidos de renúncia já haviam sido feitos pela vice-presidente em funções do governo espanhol, Yolanda Díaz, pela Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis (AFE) e pela Federação de acionistas e sócios do futebol espanhol (FASFE).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.