Olympiacos vence time da Sérvia e abre vantagem na Liga Europa

O Olympiacos encaminhou a classificação para a fase de grupos da Liga Europa com a vitória por 3 a 1 sobre o Cukaricki, da Sérvia, nesta quinta-feira (24). Na partida que marcou a estreia do brasileiro Gustavo Scarpa, os gregos desperdiçaram muitas chances de aplicar uma goleada e viram os sérvios diminuírem a vantagem no apagar das luzes. El Kaabi, duas vezes, e Fortounis anotaram os gols do time mandante, enquanto Miladinovic diminuiu nos acréscimos.

Dessa maneira, o Cukaricki precisa de uma vitória por dois gols de diferença para forçar uma prorrogação na partida de volta, na Sérvia, para seguir com o sonho de disputar a fase de grupos da Liga Europa na temporada 2023/24.

Além disso, Slavia Praga, Dínamo Zagreb, Qarabag, Saint-Gilloise, Slovan Bratislava e LASK foram outros times que abriram vantagem nos jogos de ida. Dessa maneira, os confrontos de volta acontecem na próxima quinta-feira (31).

Ancelotti descarta contratações no Real Madrid: ‘elenco fechado’

Por fim, a fase de grupos da Liga Europa começa no dia 21 de setembro.

Última fase dos playoffs da Liga Europa (ida)

Quinta-feira (24/08):

Slavia Praga 2×0 Zorya

Hacken 2×2 Aberdeen

Ludogorests 1×4 Ajax

Olimpja Ljubijana 0x2 Qarabag

Dínamo 3×1 Sparta Praga

Union St. Gilloise 2×0 Lugano

Slovan Bratislava 2×1 Aris Limassol

KÍ 1×1 Sheriff

Olympiacos 3×1 Cukaricki

LASK 2×1 Zrinjski Mostar

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.