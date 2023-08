Nome que enfrentou São Paulo recentemente desperta interesse do Benfica

Jogador que esteve em campo tanto na ida como na volta pelas oitavas de final da Sul-Americana frente ao São Paulo, o lateral-direito Agustín Giay está sob os olhares do futebol europeu. Mais precisamente, do Benfica, de acordo com informação que foi veiculada pelo diário português ‘A Bola’.

No momento, o desejo do clube lisboeta ainda não teria evoluído para o caráter de proposta oficial, estando ainda no período de análise das condições do negócio envolvendo o atleta de apenas 19 anos de idade que é formado no Ciclón.

Em setembro do ano passado, Agustín Giay renovou seu acordo junto ao clube de Boedo onde a multa rescisória é um indicativo de que o San Lorenzo deposita muitas esperanças em seu futuro. Afinal, a quantia estabelecida para os interessados em tirar o jogador do clube foi fixada em 15 milhões de dólares, algo que equivale a R$ 73,1 milhões na atual cotação.

Agustín Giay fez suas primeiras partidas como profissional no ano passado e, rapidamente, se consolidou na equipe principal onde acumula 49 partidas e um gol assinalado. Não à toa, vem também recebendo oportunidades nas seleções de base da Argentina. Como, por exemplo, na disputa do Torneio de Toulon, em 2022, onde a Albiceleste ficou apenas com a quinta colocação e Giay disputou três das quatro partidas na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.