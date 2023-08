Celta de Vigo x Real Madrid: escalações e onde assistir

O Real Madrid volta ao Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (25) para tentar manter a liderança da competição. O clube merengue visita o Celta de Vigo, às 16h30, pela terceira rodada da LaLiga na temporada 2023/24, e vai em busca da vitória para seguir com 100% de aproveitamento. Até aqui, são dois jogos e duas vitórias para o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN na TV fechada e pelo streaming Star+.

Apesar da melhor campanha da LaLiga, o Real Madrid enfrenta uma série de desfalques neste início de temporada. Dani Ceballos, Ferland Mendy, Eder Militão, Courtois e Arda Güler, lesionados, não estão à disposição do técnico Carlo Ancelotti.

No entanto, os torcedores do Real Madrid apostam todas as suas fichas em Vini Jr e Rodrygo, para levaram o time a mais uma vitória em 2023/24.

Por outro lado, o Celta de Vigo faz um início de temporada ruim e terá que superar um dos favoritos ao título para buscar a primeira vitória nesta edição da LaLiga. Assim, o time comandado pelo técnico Rafa Benítez, velho conhecido do torcedor merengue, somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol.

Além disso, o Celta de Vigo ainda não pode contar com Gonçalo Paciência e Carles Pérez, que seguem lesionados. Dessa forma, a expectativa é que o técnico Rafa Benítez repita a escalação do último jogo, quando a equipe empatou fora de casa contra a Real Sociedad.

Celta de Vigo x Real Madrid

3ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 25 de agosto de 2023, às 16h30 (de Brasília)

Local: estádio Balaídos, em Vigo (ESP)

Celta de Vigo: Villar; Mingueza, Starfelt, Nunez, Sanchez; De la Torre, Beltran, Sotelo, Bamba; Larsen, Iago Aspas. Técnico: Rafa Benítez

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos

VAR: Santiago Jaime Latre

Onde assistir: ESPN e Star+

