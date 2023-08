Nantes x Monaco: escalações e onde assistir

Nantes e Monaco se enfrentam, nesta sexta-feira (25), às 16h, no Stade de la Beaujoire, pela partida de abertura da terceira rodada do Campeonato Francês. As equipes vivem momentos opostos neste início de temporada 2023/24 e o duelo terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e no streaming Star+.

A situação do Nantes está complicada. A equipe comandada pelo técnico Pierre Aristouy perdeu os dois jogos que disputou neste início de Campeonato Francês e terá pela frente o líder da competição. Dessa maneira, o cargo do treinador está em risco e além dos resultados ruins, ele precisa se virar para montar a equipe independente dos desfalques.

Para a partida desta sexta-feira, o Nantes segue sem poder contar com o goleiro Lefont, lesionado, e o mesmo serve para o atacante Ganago. Além disso, Centonze e Zezé aparecem como dúvidas.

Por outro lado, o Monaco faz um grande início na Ligue 1 e está com 100% de aproveitamento. Dessa forma, o clube é o líder na tabela de classificação, com os mesmos seis pontos do Brest, vice-líder.

Assim, o técnico Adi Hutter deve repetir a equipe que venceu o Strasbourg por 3 a 0 na última rodada. Mas, o Monaco segue com os desfalques de Salisu, Diop e Embolo.

Nantes x Monaco

3ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 25/08/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA)

Nantes: Descamps; Pierre-Gabriel, Castelletto e Pallois; Coco, Chirivella, Augusto e Merlin; Mollet e Simon; Mohammed. Técnico: Pierre Aristouy.

Monaco: Kohn; Singo, Zakaria e Magassa; Vanderson, Fofana, Camara e Caio Henrique; Minamino e Golovin; Ben Yedder. Técnico: Adi Hutter.

Árbitro: Jérémie Pignard

Onde assistir: ESPN e Star+

