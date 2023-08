Fortaleza faz grande primeiro tempo e vence América-MG na Sul-Americana

O Fortaleza deu um grande passo rumo a classificação para a semifinal da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (24), o Leão venceu o América-MG por 3 a 1, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final do confronto brasileiro na competição O time comandado pelo técnico Vojvoda teve uma grande atuação no primeiro tempo e Guilherme, duas vezes, e Pochettino anotaram os gols do triunfo. Por outro lado, o Coelho só acordou no segundo tempo, e Mastriani deixou o banco de reservas para anotar o gol de honra no Independência.

Dessa maneira, o Fortaleza segue em boa fase na temporada e encaminhou a sua classificação na Sul-Americana. O Leão pode perder por até um gol de diferença na partida da volta, na próxima quinta-feira (31), no Castelão, que segue vivo na competição. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Corinthians e Estudiantes, da Argentina.

O Fortaleza nunca havia chegado às quartas de final da Sul-Americana e agora está ainda mais perto de outra marca histórica.

Além disso, a equipe classificada ainda vai receber cerca de R$ 3,8 milhões de premiação por passar de fase.

Por outro lado, o América teve mais um resultado decepcionante. Lanterna do Brasileirão, o Coelho chegou ao oitavo jogo seguido sem vitória na temporada. O último triunfo foi diante do Colo-Colo, do Chile, nos playoffs da Sul-Americana, triunfo que valeu a classificação para as oitavas de final da competição.

O jogo

O Fortaleza teve uma grande atuação na primeira etapa e encaminhou a vitória ao levar a vantagem de 3 a 0 para o vestiário. Guilherme abriu o placar aos 14 minutos e embalou o Leão. Aos 20, Pochettino, em saída errada de Cavichioli, fez o segundo. Pelo lado do América, Paulinho Boia chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o gol por posição de impedimento do atacante. No entanto, após bela assistência de Marinho, Guilherme anotou o segundo na partida e o terceiro do Tricolor de Aço aos 40 minutos. O goleiro dos visitantes, João Ricardo, sequer precisou trabalhar na primeira etapa.

Na segunda etapa, o América fez alterações na equipe e conseguiu se portar melhor defensivamente. Aos 10 minutos, Martínez cobrou falta e obrigou o goleiro João Ricardo a fazer ótima defesa e evitar o primeiro gol dos donos da casa. Assim, a estratégia do Coelho funcionou aos 24 minutos, quando Mastriani, que havia acabado de sair do banco de reservas, apareceu livre na área para diminuir o placar. O América ainda pressionou em busca do segundo gol, mas o placar de 3 a 1 prevaleceu até o apito final.

América-MG 1×3 Fortaleza

Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data e horário: 24/8/2023 às 19h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Éder, Burgos e Danilo Avelar; Javier Méndez (Lucas Kal, no intervalo), Juninho e Emmanuel Martínez; Paulinho Bóia (Rodrigo Varanda, aos 24′ do 2t), Wellington Paulista (Mastriani, aos 15′ do 2t) e Pedrinho (Felipe Azevedo, aos 15′ do 2t). Técnico: Fabian Bustos.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre (Lucas Crispim, aos 46′ do 2t) e Pochettino (Pedro Augusto, aos 32′ do 2t); Marinho (Pikachu, aos 32′ do 2t), Lucero e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Guilherme, aos 14′ do 1t (0-1); Pochettino, aos 20′ do 1t (0-2); Guilherme, aos 40′ do 1t (0-3); Mastriani, aos 23′ do 2t (1-3)

Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Wilmar Navarro (Colômbia)

VAR: Juan Lara (Chile)

Cartões amarelos: Daniel Borges, Burgos (AME); João Ricardo e Vojvoda (FOR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.