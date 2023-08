São Paulo, perde na altitude de Quito. Terá de vencer em casa. Ou adeus, Sula!

Irreconhecível nos primeiros 45 minutos, mas crescendo na metade final do segundo tempo, o São Paulo perdeu para a LDU, por 2 a 1, nesta quinta-feira (24/8), na partida de ida das quartas de final das Copa Sul-Americana. O jogo foi no Estádio Casablanca, na altitude (2.850m) de Quito. Os gols do time equatoriano foram do ex-santista Jhojan Julio e de Renato Ibarra. Mas Lucas Moura descontou no fim. A sensação foi a de que o Tricolor sentiu a altitude, tamanha a apatia dos jogadores em campo pelo menos até os 15 da etapa final. Felizmente, as entradas de Luciano e de Michel Araújo acordaram o time, que chegou ao gol que diminuiu um revés que se desenhava muito maior.

O jogo de volta será no dia 31/8, no Morumbi. Para alcançar a semifinal, o Tricolor precisará vencer por um gol de diferença para levar aos pênaltis, ou dois para se classificar diretamente. Dessa forma, a LDU pode até empatar que avança. Quem passar por este mata-mata jogará contra Botafogo ou Defensa Y Justicia (no jogo de ida, no Rio, 1 a 1).

São Paulo não joga nada no primeiro tempo

O São Paulo começou o jogo dormindo. Afinal, mal tinha saído de seu campo de defesa quando levou o gol, aos dois minutos. Ibarra fez boa jogada levando a bola de sua intermediária e tocou para Jhojan Julio. No meio de Rafinha e Arboleda, o ex-santista invadiu a área e chutou antes da chegada de Beraldo. LDU 1 a 0.

O Tricolor seguiu sonolento. Assim, antes dos dez minutos a LDU já tinha perdido duas chances claríssimas (uma com o veterano Paolo Guerrero). O São Paulo nada fazia. Errava na defesa, não tinha criação, a bola não chegava em Lucas Moura e Calleri. Além disso, levava um baile. Dessa forma, não foi surpresa que a LDU ampliase em mais uma falha generalizada, aos 25. Rafinha perdeu uma disputa com Jhojan Julio, que achou Ibarra. Ele passou como bem entendeu por Beraldo (em sua pior partida pelo Tricolor) e fez 2 a 0.

Foi sorte o time paulista não levar mais gols (Rafael, ao menos, fazia boas defesas). Ainda nos acréscimos do primeiro tempo Beraldo se machucou e saiu. Para resumir em números: a LDU deu dez chutes a gol (mas cinco no alvo), o São Paulo, com 53% de posse, nenhum.

Tricolor acorda com as mudanças

Pelo menos o São Paulo voltou mais ativo e testou o gol de Domínguez, num chute de Lucas Moura aos cinco minutos que passou raspando. Mas a falta de objetividade continuava. Dorival resolveu lançar Luciano e Michel Araújo. Ocorreu uma grande melhora. O Tricolor começou a finalizar, Luciano e Michel Araújo passaram a ganhar jogadas pelos flancos e, aos 35, Luciano fez grande joghafda, lançando Lucas MOura livre na área. O chute da fera morreu no gol. Enfim, 2 a 1. Mas com uma certeza: o São Paulo tem de jogar bem melhor na volta para não morrer nas quartas.

LDU 2X1 SÃO PAULO



Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data: 24/8/2023

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU)

LDU: Domínguez; Quintero, Ade, Rodríguez e Quiñonez; Piovi (Zambrano, 42’/2ºT), Martínez (Alvarado, 31’/2ºT) e Sebástian González (Valverde, 42’/2ºT); Ibarra (Alzugaray, 15’/2ºT), Jhojan Julio e Paolo Guerrero (Angulo, 31’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo (Alan Franco, aos 47’/1ºT) e Welington; Gabriel Neves (Luan, Intervalo), Alisson (James Rodríguez, 33’/2ºT), Nestor (Luciano, 17’/2ºT) e Welington Rato (Michel Araújo, 17’/2ºT); Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Gols: Jhojan Julio, 21ºT (1-0); Ibarra, 25’/1ºT (2-0); Lucas Moura, 35’2ºT (2-1)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Auxiliares: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon León (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Cartões Amarelos: Sebátian González (LDU); Rafinha, Beraldo, Luan (SAO)

