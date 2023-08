Ronaldinho esperado para depor na CPI das Pirâmides Financeiras

Ronaldinho Gaúcho é esperado pelos deputados da CPI das Pirâmides Financeiras, da Câmara dos Deputados, para dar declarações sobre o caso nas próximas duas semanas. Na manhã desta quinta-feira (24), a presidência da comissão determinou a condução coercitiva do ex-jogador, depois que ele não atendeu às duas convocações previamente emitidas.

De acordo com informações do ‘ge’, a secretaria da CPI entrará com uma petição explicando que Ronaldinho deixou de comparecer à comissão, mesmo diante das duas convocações à comissão. Qualquer pessoa convocada a depor, mesmo na condição de testemunha, não pode deixar de comparecer. Assim, cabe ao juiz intimar o ex-jogador a uma nova apresentação.

Mas, em caso de nova ausência, Ronaldinho pode acabar sendo levado sob força policial para prestar depoimento à comissão.

Rubiales prepara renúncia ao cargo de presidente da Federação Espanhola

O ex-jogador está sendo acusado de ser sócio de uma empresa responsável por arbitrar a venda de criptomoedas e por prometer rendimentos de 2% ao dia. A empresa, entretanto, bloqueou contas e não pagou os investidores. Em 2020, Ronaldinho se tornou réu em uma ação coletiva, que pede R$ 300 milhões em prejuízos aos investidores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.