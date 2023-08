Dorival Júnior faz alerta para jogo do São Paulo contra LDU no Morumbi

O São Paulo terá que vencer a LDU (EQU) se quiser avançar à semifinal da Copa Sul-Americana. A derrota nesta quinta-feira (24), em Quito, teve um sabor de alívio com o gol de Lucas, no segundo tempo. Dorival Júnior, porém, reconheceu as dificuldades para a volta no Morumbi.

“Não existe derrota que te deixe tranquilo. Nós viemos aqui tentando o melhor resultado possível e encontramos um adversário bom. Não podemos achar que em São Paulo está decidido. Não. É um jogo de 180 minutos e temos capacidade de fazer muito melhor na tarde/noite de hoje”, disse o treinador na coletiva de imprensa.

“Tenho que preparar minha equipe para buscar esse placar que não será fácil. A gente tem a confiança e uma equipe muito qualificada e que, independentemente de ter feito um primeiro tempo muito abaixo, temos a confiança que podemos fazer o melhor daqui para frente”, completou.

O que o São Paulo precisa para se classificar

Com a derrota por 2 a 1, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal da Sul-Americana. A vitória por um gol de diferença leva o confronto aos pênaltis. A LDU virá ao Brasil com a vantagem do empate.

São Paulo e LDU voltam a campo na próxima quinta-feira (31), às 19h (de Brasília), no Morumbi.

