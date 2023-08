Torcedores do Fluminense e policiais entram em conflito no entorno do Maracanã

Antes de a bola rolar para as quartas de final da Copa Libertadores entre Fluminense e Olimpia, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, uma confusão marcou a chegada dos torcedores ao estádio.



Os torcedores tricolores aguardavam o ônibus da delegação e a confusão com policiais aconteceu porque eles reclamaram que o cordão de isolamento estava maior do que é normalmente em outros jogos. As informações foram publicadas pelo “ge”.

A intenção dos torcedores era ficar próximo ao Portão 2 e apoiar a delegação na chegada ao local.

Alguns torcedores derrubaram as proteções para chegar mais perto, e a polícia respondeu com gás de pimenta e a cavalaria, provocando um corre-corre. O tumulto, na sequência, foi contornado e o cordão de isolamento foi refeito.



O Fluminense inicia nesta quinta-feira (24), às 21h30, uma disputa por um lugar na semifinal da Copa Libertadores. A segunda partida acontece na próxima quinta-feira (31), no mesmo horário, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

