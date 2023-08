Sport busca reaver liderança da Série B, ao receber Ituano

Nesta sexta-feira (25), dois jogos abrem a 26ª rodada da Série B do Brasileirão. O destaque fica por conta de mais uma tentativa do Sport de reassumir a liderança da competição, enfrentando o Ituano. Os pernambucanos estão com 45 pontos, mas podem ultrapassar provisoriamente o Vitória, que tem 47, se acaso conseguirem a vitória. A bola rola às 21h30, na Ilha do Retiro.

O Sport era o líder da competição, mas perdeu a ponta da Série B para o Vitória, que joga posteriormente na rodada. Desta vez, a equipe tenta superar, entretanto, uma escrita um tanto quanto negativa. Afinal, a equipe não vence há dois jogos e vem de derrota para o Guarani. Assim, os rubro-negros buscam a recuperação diante de um Ituano que briga na parte de baixo da tabela, na 13ª colocação. Mas o Rubro-Negro é que está invicto, há cinco jogos.

Ainda na noite desta sexta, mas um pouco mais cedo, a Ponte Preta recebe o Londrina, num jogo de equipes que povoam o meio da tabela. A Macaca está em 14º lugar, um posto acima dos paranaenses. Esta partida, no Moisés Lucarelli, começa às 19h, marcando a abertura de fato da rodada.

SÉRIE B – 26ª RODADA

Sexta-feira (25/8)

Ponte Preta x Londrina – 19h

Sport x Ituano – 21h30

Sábado (26/8)

Tombense x Ceará – 17h

Sampaio Corrêa x Guarani – 17h

CRB x Novorizontino – 18h

Domingo (27/8)

Chapecoense x Avaí – 15h45

Atlético-GO x Vitória – 18h

Botafogo-SP x ABC – 20h