Palmeiras pode alcançar feito de Santos de Pelé, na Libertadores

A vitória do Palmeiras por 4 a 0 em cima do Deportivo Pereira, na quarta-feira (23), encaminhou a classificação da equipe para a semifinal da Libertadores. Se confirmado, o Verdão vai estar entre os quatro melhores da competição continental pelo quarto ano seguido. Feito que apenas o Santos de Pelé conseguiu.

O Peixe chegou à semifinal da Libertadores em 1962, 1963, 1964 e 1965, sendo campeão nos dois primeiros anos, mas não conseguindo avançar nos dois anos seguintes. O Verdão, por sua vez, vai estar entre os quatro melhores da competição continental novamente, após chegar também em 2020, 2021 e 2022. Aliás, assim como no Santos, o Alviverde também conquistou o título nos dois primeiros anos desta sequência.

Aliás, se garantir vaga na semifinal, será a 11ª vez do Verdão nesta fase. A classificação vai colocar o Palmeiras à frente de São Paulo e Grêmio, que alcançaram 10 vezes. Com Abel, o clube vem colecionando números e recordes na competição nesses últimos anos.

Assim, o torcedor do Palmeiras já começa a sonhar com a terceira final de Libertadores nos últimos quatro anos. Com a vitória por 4 a 0, o Verdão pode perder por até três gols de diferença que mesmo assim avança para a semifinal. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (30), no Allianz Parque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.