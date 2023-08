Fernando Diniz ficou muito satisfeito depois da vitória do Fluminense diante do Olímpia por 2 a 0 no Maracanã. O treinador, assim, rasgou elogios para os jogadores tricolores, pregou respeito ao adversário e afirmou que ainda não tem nada decidido.

“Foi uma das boas partidas que fizemos esse ano, mas não dá pra falar que foi a melhor. Tivemos outras boas, como a final contra o Flamengo, o jogo contra o River. Na estreia da Libertadores no Peru, entre outras partidas. Jogamos muito bem. Foi um grande jogo, um adversário extremamente duro, muito tradicional, tricampeão da América. Sabemos que não tem nada decidido, tem o jogo da volta lá. Temos que respeitar a equipe que eles têm”, declarou Fernando Diniz durante entrevista coletiva na última quinta-feira (24).

O técnico, inclusive, fez um agradecimento especial para torcida. Afinal, 64 mil torcedores marcaram presença no Maracanã e empurraram os jogadores tricolores para uma importante vitória na Libertadores.

“Eu queria agradecer à torcida do Fluminense. Deu um show. O estádio estava maravilhoso, talvez foi o dia em que a torcida deu o maior espetáculo. O estádio estava esteticamente lindo com as cores do Fluminense, todo mundo passando uma energia sensacional. Melhor do que o Keno, só a torcida”, declarou Diniz.

Os gols do jogo foram marcados por André e Cano. A equipe tricolor teve volume de jogo, mas enfrentou dificuldades em passar pela defesa sólida do time paraguaio. Os comandados de Fernando Diniz conquistaram um bom resultado no Rio de Janeiro e agora vão com tudo em busca da classificação no Paraguai.

Olímpia e Fluminense, aliás, se enfrentam novamente na próxima quinta-feira (31), às 21h30, no Manuel Ferreira (Assunção), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A equipe tricolor, afinal, pode perder por até um gol de diferença para avançar para próxima fase da competição.

