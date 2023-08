Jogadores do América-MG discutem no vestiário em derrota na Sula

O América-MG perdeu para o Fortaleza por 3 a 1, nesta quinta-feira (24), no Independência, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A atuação do Coelho foi bastante decepcionante, ainda mais após ir para o intervalo sendo derrotado por 3 a 0. Por conta do desempenho da equipe, houve relatos de discussão entre os jogadores no intervalo e durante a segunda etapa, no banco de reservas.

Substituídos na segunda etapa, Wellington Paulista e Pedrinho discutiram no banco de reservas do Independência. O atacante teve que ser contido pelo zagueiro Maidana na situação. Segundo relatos da transmissão da Espn e da rádio Itatiaia, o presidente da SAF do América-MG, Marcus Salum também apartou a confusão.

Antes disso, os jogadores teriam discutidos no intervalo, dentro do vestiário. Por conta da derrota parcial por 3 a 0, ainda no primeiro tempo, membros da comissão técnica e jogadores proferiram palavras como “vergonha” e “parece amador” pela atuação do time.

Juninho critica atuação do América-MG

Por fim, o capitão da equipe, o volante Juninho comentou sobre a discussão no vestiário na zona mista do estádio Independência. Ele disse que situações como essa são normais. Contudo, negou outra confusão no banco de reservas.

“Vestiário, tudo que acontece no vestiário é normal. Tem que se resolver mesmo. Eu não vi imagens, não vi nada (da discussão no banco). E, assim, no vestiário é normal. Mas quando você demonstra externamente isso, dá margem pra todo mundo achar que está bagunçado e desorganizado. Não vi o que aconteceu. Tenho certeza que amanhã o clube vai ter um posicionamento”, disse Juninho.

Além disso, o volante criticou muito a atuação do Coelho e classificou como vergonhosa.

“É de dar vergonha. Fazia tempo que não via e não participava de algo desse tipo. Não são os outros times que estão afundando o América. Parece que nós estávamos fazendo força para afundar. Dá um sentimento… não pode. Tá difícil, todo mundo sabe. É o América que está se afundado, parece que nós que estamos fazendo força para se afundar”, finalizou o volante

