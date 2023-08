Luciano confirma fama de decisivo e mantém São Paulo vivo na Sula

O São Paulo perdeu para a LDU por 2 a 1, nesta quinta-feira (24), em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O resultado poderia ser pior, já que o Tricolor sofreu com a altitude do Equador. Contudo, o time de Dorival Júnior teve um nome já acostumado a decidir os jogos, para dar uma sobrevida para a equipe: o atacante Luciano.

Aliás, o camisa 10 são-paulino iniciou a partida no banco de reservas, preterido por Wellington Rato e Lucas, que eram os atletas mais próximos de Calleri no setor ofensivo. Contudo, sua entrada mudou o estilo de jogo do São Paulo, que passou a ter mais chances. Aos 34 minutos do segundo tempo, o atacante deu uma linda assistência para Lucas marcar e diminuir o sofrimento Tricolor.

A assistência ressaltou o caráter decisivo que Luciano tem dentro do clube. O passe marcou a 27ª participação direta do camisa 10 em gols do São Paulo em partidas de mata-mata. Neste período, ele anotou 18 gols, deu nove assistências e foi titular em 26 jogos.

Luciano ainda divide a artilharia do Tricolor na temporada com 10 gols, ao lado de Calleri. Assim, ninguém no clube participou de tantos gols quando o atacante. São 18 ações diretas na temporada.

“A pressão era normal, sabíamos disso, tomamos dois gols em detalhes. Tivemos mais posse de bola e fizemos o gol que deixa a gente vivo. Depois do 2 a 0 sabia que precisávamos do gol, acho que até merecíamos o empate. Agora é em casa reverter”, disse Luciano, após a partida.

Luciano terá que ser decisivo novamente no Morumbi

Agora, o São Paulo vai para o Morumbi precisando novamente reverter uma derrota por um gol de diferença. A situação já aconteceu contra o San Lorenzo, pela própria Sul-Americana e também contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E o torcedor tricolor espera que Luciano esteja mais decisivo do que nunca.

