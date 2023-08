Com multa rescisória alta, Ter Stegen renova contrato com Barcelona

Ter Stegen renovou seu contrato com o Barcelona na manhã desta sexta-feira (25). O novo vínculo do goleiro é válido até junho de 2028. No negócio, ficou estabelecido uma multa rescisória no valor de 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).

O goleiro, inclusive, ainda tinha dois anos de contrato pela frente no Barcelona. Os dirigentes espanhóis, no entanto, decidiram estender o vínculo por mais três temporadas. A ideia do clube catalão era fechar este acordo antes do fim da janela de transferências.

LEIA MAIS: Ancelotti descarta contratações no Real Madrid: ‘elenco fechado’

Renovação de Ter Stegen

“Olá! acabo de renovar meu contrato e estou muito feliz por estar aqui mais cinco anos com vocês. Estou ansioso por esses cinco anos e que possamos levantar muitos troféus juntos. Tenham um bom dia e até breve”, declarou Ter Stegen.

A renovação do goleiro também serve como uma ajuda ao Barcelona no gerenciamento do fair play financeiro. Afinal, agora parte do salário do alemão poderá será adiada nos próximos dois anos, e as remunerações das temporadas seguintes terão um custo menor. A informação é do jornal “Mundo Deportivo”.

A prorrogação de contrato de Ter Stegen também abre margem para inscrição de nomes pendentes do elenco como Iñaki Peña. O goleiro reserva, enfim, agora pode ser relacionado para os próximos compromissos da equipe espanhola na temporada.

Ter Stegen chegou ao Barcelona em 2014. Dessa forma, está disputando sua décima temporada na Espanha. A contratação do goleiro girou em torno de 12 milhões de euros na época. O alemão, enfim, disputou 379 jogos e conquistou 16 títulos pelo clube catalão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.