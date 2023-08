Júnior Caiçara aparece no BID e pode estrear pelo Santos

O Santos se prepara para encarar o Atlético-MG, na Arena MRV, neste domingo (27), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas para a partida, o técnico Diego Aguirre pode ter uma novidade nos relacionados. Afinal, o lateral-direito Júnior Caiçara já está registrado no BID da CBF e pode fazer sua primeira partida com a camisa do Peixe.

Contudo, o jogador pode ficar de fora do duelo em Minas Gerais por conta de suas condições físicas. O lateral treina com os companheiros no CT Rei Pelé, mas ainda precisa de tempo para estar 100% fisicamente. Ele pode ao menos ser opção para Diego Aguirre, no duelo contra o Galo.

Júnior Caiçara estava livre no mercado desde fevereiro deste ano, quando deixou o Istanbul Basaksehir. Sua última partida pelo clube turco foi em janeiro. Dessa forma, para que pudesse assinar com o Santos, o jogador passou por uma rigorosa avaliação dos médicos e preparadores do clube, que deram o aval para o acerto.

Revelado pelo Santo André, com passagens pelo time de juniores do Santos, Júnior Caiçara tem passagens por Gil Vicente (Portugal), Ludogorets (Bulgária), e Schalke 04 (Alemanha). Em 2017 assinou com o Istanbul Basaksehir. Por lá, disputou 200 jogos, com 22 assistências e dois gols.

Aliás, Júnior é o sétimo reforço do Santos desde a abertura da janela do meio de ano. O clube já tinha trazido Jean Lucas, Nonato, Julio Furch, João Basso, Dodô e, mais recentemente, o venezuelano Tomás Rincón.

