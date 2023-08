Andrey Santos é o novo reforço do Nottingham Forest

O Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou a chegada do volante Andrey Santos. O ex-Vasco chega ao clube por empréstimo do Chelsea, detentor dos direitos do jogador. É o segundo empréstimo do brasileiro de 19 anos em 2023, uma vez que o brasileiro havia atuado no Cruz-Maltino no primeiro semestre também nessa condição.

Contudo, o empréstimo é visto como uma oportunidade para Andrey Santos ganhar experiência na Europa. Por conta disso, o Chelsea não colocou uma opção de compra no acordo com o Nottingham Forest. Afinal, os Blues enxergam o brasileiro como uma peça importante no futuro.

Andrey Santos fez parte do grupo que realizou a pré-temporada nos Estados Unidos e vinha treinando com o time principal sob comando do técnico Mauricio Pochettino. Aliás, ele chegou a ser relacionado para o duelo contra o Liverpool, na primeira rodada da Premier League, mas não saiu do banco de reservas.

“Estou muito feliz e animado por estar aqui. Sei que o Nottingham Forest é um grande clube, joga bom futebol e tem bons jogadores, o que é importante para mim. Sempre foi meu sonho jogar na Premier League e mal posso esperar jogar”, disse Andrey Santos, em sua chegada ao Nottingham Forest.

Por fim, no seu novo clube, o volante terá a companhia de outros dois brasileiros. O zagueiro Felipe, ex-Corinthians e Atlético de Madrid, além do volante Danilo, ex-Palmeiras. Por fim, o jogador ainda soma uma convocação recente pela Seleção Brasileira, para um amistoso contra o Marrocos.

