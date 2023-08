Próximo da estreia da Arena MRV, Atlético lança novo uniforme para 2023

O Atlético lançou, nesta sexta-feira (25), seu novo uniforme para a temporada 2023. O modelo número 3 do Galo chega dias antes da estreia oficial da nova casa da agremiação, a Arena MRV.

A peça assinada pela Adidas é estilo “all black”, toda preta com detalhes amarelos nas golas, mangas e logotipos de patrocinadores.

A campanha para o lançamento do uniforme número 3 teve participação de atuais membros do elenco. Alguns deles: Igor Gomes e Alisson, além do técnico Luiz Felipe Scolari. No entanto, tem também grandes ídolos da massa alvinegra, como Léo Silva, Victor, Diego Tardelli e Leandro Donizete.

“Para o novo manto, adidas e Galo trazem uma camisa preta com detalhes em amarelo nas mangas, nas laterais e no ombro com as três listras e o símbolo da adidas. A gola em formato “V” e a estrela amarela em destaque acima do escudo do Clube. Ele representa o 1º Campeonato Brasileiro pelo Galo em 1971, trazem estilo e elegância ao design”.

Vale ressaltar que na estreia da Arena MRV, neste domingo, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, o Galo vai para a partida com a camisa tradicional. Dessa forma, o modelo número 3 ainda não tem data confirmada de estreia.

Nova camisa do Atlético já tem valor definido

O torcedor que quiser comprar a nova camisa do Atlético, a peça já está nas lojas do clube e nos sites tanto do Galo quanto da Adidas. O valor, afinal, para as versões masculino e feminino custa R$ 349,99. O modelo infantil custa R$ 299,99.

Algo que chamou muita atenção nos últimos anos é o concurso “Manto da Massa”, modelos criados e escolhidos por torcedores. Em 2023 também terá o concurso, mas não terá a participação da Adidas. Afinal, o Galo fará com uma empresa parceira e de fabricação própria.

