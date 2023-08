Zagueiro Bastos supera burocracia e viaja para se apresentar ao Botafogo

O último reforço do ano, enfim, vai se apresentar ao Botafogo. Após três semanas de burocracia por parte do governo angolano, o zagueiro Bastos já tem visto de trabalho e passaporte necessários para viajar para o Brasil. Assim, o clube pode inscrevê-lo na próxima semana. O desembarque, aliás, está marcado para este domingo, de acordo com o portal ‘ge’.

Bastos tem passagem de quatro temporadas pela Lazio e seu último time foi o Al Ahli, da Arábia Saudita. Aprovado pela comissão técnica de Bruno Lage, ele chega para substituir o equatoriano Luis Segovia, emprestado ao RWD Molenbeek-BEL, como o reserva de Victor Cuesta pela esquerda da defesa. Hoje, o Botafogo conta apenas com quatro zagueiros no elenco.

MAIS UM AFRICANO APÓS 2 ANOS

Curiosamente, o zagueiro de 31 anos não apenas não é o primeiro africano a vestir a camisa alvinegra, como o anterior teve passagem bastante recente. O torcedor certamente se lembra do marfinense Kalou, ex-Chelsea, que não foi bem e teve o contrato rescindido antes do término.

Hoje, por sinal, Kalou ainda atua profissionalmente. Aos 38, ele joga no Arta Solar, do pequeno Djibouti.

Livre no mercado, Bastos não conta como transferência e, portanto, pode substituir algum jogador do Glorioso na lista de inscritos do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. Os outros reforços desta janela foram o lateral-direito Mateo Ponte, ex-Danúbio, o meia-atacante Diego Hernández, ex-Montevideo Wanderes-URU, e os centroavantes Valentín Adamo, ex-Progreso-URU, e Diego Costa, que estava sem clube.

