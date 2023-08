Assassinato de jornalista, joias de Bolsonaro e fortuna bilionária: conheça o chefe de Neymar

Neymar deixou o PSG, um dos grandes do futebol francês, para o Al-Hilal. A transferência teve alto custo, sem falar que o salário do craque brasileiro será um dos maiores do mundo. No entanto, quem é o dono do time que topou gastar um caminhão de dinheiro para ter o meia? O Jogada 10 vai te contar.

Mohammed bin Salman é o proprietário do Al-Hilal. Ele tem 37 anos e uma fortuna estimada em R$ 124 bilhões. Contudo, mais do que dinheiro (ele movimenta a conta do país, de mais de R$ 1 trilhão) e uma vida bastante movimentada, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita é conhecido por grandes polêmicas.

Salman, por exemplo, viveu affair com Lindsay Lohan, uma atriz, cantora e ex-modelo norte-americana. E para provar sua paixão pela mulher, o príncipe deu um cartão de crédito sem limite de presente. Aliás, eles tiveram um relacionamento em 2013, mas o suficiente para o príncipe deixar um jatinho à disposição da atriz.

Além do amor platônico, Salman é dono de um dos maiores iates do mundo, com 134 metros de comprimento e capaz de acomodar 24 hóspedes. Chama atenção, todavia, que dentro da embarcação há um quadro de Leonardo Da Vinci, comprado pelo príncipe em 2017, com valor de R$ 2,6 bilhões. Aliás, é a pintura mais cara do mundo.

Entre as festas de luxo que costuma dar, destaca-se uma em 2015, quando Salman gastou cerca de 50 milhões de dólares nas Maldivas e contou com 150 modelos brasileiras e russas. Os funcionários foram escolhidos a dedo e não poderiam usar celular no local. Vale ressaltar que para ter esse luxo, ele também pagou gorjetas gordas e 5 mil dólares de bônus.

Chefe de Neymar é acusado de matar jornalista

Uma das maiores polêmicas de Mohammed é o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, comunicador que era opositor ao regime saudita. Ele foi morto em 2018, dentro da embaixada saudita em Istambul, na Turquia, e Salman é apontado como principal mandante do crime.

Aliás, também é o mesmo príncipe que tem seu nome vinculado às jóias avaliadas em R$ 16,5 milhões dadas de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

