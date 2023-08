Murillo vira novamente alvo da Europa e pode deixar o Corinthians

O zagueiro Murillo pode estar de saída no Corinthians. Isso porque o defensor voltou a ser alvo do futebol europeu e pode deixar o clube ainda neste mês. A janela de transferência do Velho Continente se encerra no dia 1° de setembro e o Timão pode receber ofertas pelo jogador até lá.





De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Nottingham Forest teria enviado uma proposta de R$ 68,6 milhões, com um bônus de mais R$ 15,8 milhões em caso de metas alcançadas. Contudo, o Corinthians não confirma a oferta. Esta é a segunda vez que o clube inglês tenta a contratação do defensor nesta janela.

Além do Nottingham Forest, o Torino, da Itália, também entrou na briga e demonstrou interesse em contar com o defensor. Como a janela se encerra no dia 1° de setembro, a novela Murillo deve acabar já nesta semana.

As negociações são conduzidas por um grupo de empresários de fora do Brasil, que recebeu do estafe do jogador a autorização para iniciar as conversas. Corinthians vê reposições boas para Murillo

Por sua vez, o Corinthians não tinha interesse em negociar o jogador neste momento. E embora queira manter Murillo até o fim do ano, a diretoria não descarta uma liberação imediata caso seja a exigência do comprador. Além disso, os números parecem seduzir tanto o clube como o atleta.

Por fim, o Timão também se sente seguro em vender Murillo, já que acredita ter peças de reposição dentro do elenco. Afinal, o defensor Lucas Veríssimo voltou a atuar depois de um longo período parado e vem agradando. Além disso, o jovem Caetano é outra opção que vem correspondendo e pode se tornar uma boa alternativa para Vanderlei Luxemburgo.

