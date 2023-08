Braga acerta contratação de João Moutinho

O Braga acertou a contratação de João Moutinho nesta sexta-feira (25). O apoiador estava próximo de acertar com o Porto. No entanto, os rumos da negociação mudaram nos últimos dias. O jogador, assim, será reforço dos bracarenses.

Situação de João Moutinho

Moutinho já havia feito exames médicos pelo Porto. A oficialização, contudo, acabou sendo adiada por conta de exigências do treinador. Sérgio Conceição, afinal, não gostou da saída de Otávio e exigiu que nenhum outro nome do elenco fosse contratado nesta janela de transferências.

O meia teve um almoço com presidente do Porto nos últimos dias para decidir os próximos passos. No entanto, ele e Pinto da Costa, presindete portista optaram pela interrupção da negociação. O português, dessa forma, escolheu procurar um novo time para jogar. E decidiu se transferir ao Braga antes do fim da janela de transferências.

João Moutinho já foi ao CT do Braga para realizar exames médicos e assinar contrato. O jogador está atualmente com 36 anos, passou cinco anos no Wolverhampton e colecionou passagens pela Seleção Portuguesa.

