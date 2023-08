Treinador da LDU adota cautela após bater o São Paulo

Depois do triunfo por 2 a 1 da LDU sobre o São Paulo, no embate de ida, pelas quartas de final da Sul-Americana, o clima na entrevista coletiva do técnico Luis Zubeldía teve uma mistura de satisfação com cautela nas respostas.

Especialmente elogiando a atuação na etapa inicial, período em que a Liga foi amplamente superior, Zubeldía entende que a equipe poderia ter aproveitado de maneira ainda mais latente na conversão de oportunidades em prol da dianteira no marcador:

“As copas são assim. São 180 minutos e, de repente, estamos tranquilos com uma vantagem de 2 a 0 e o que fazemos? Tentamos jogar da mesma forma, para ganhar e competir ao máximo, com as nossas armas e experiência. Nos faltou a explosão que tivemos no primeiro jogo, mas isso se deve ao desgaste. O que queremos é ser decisivos. A equipe insistiu, obviamente, com um pouco menos de lucidez devido ao desgaste e o adversário também fez alterações e tem seus méritos. Tenho que dizer que eles nos colocaram em problemas em duas ou três situações e acertaram uma.”

Mesmo fazendo comentários positivos sobre a LDU, Luis Zubeldía fez questão de constantemente pontuar o caráter dos “180 minutos” que caracterizam a eliminatória diante do São Paulo onde, para o confronto decisivo, no Morumbi, a representação de Quito joga pelo empate para se classificar.

“Enfrentar esse tipo de rival, quando eles vem com toda a sua força, priorizando a Sul-Americana, não é fácil. Sabíamos que era um rival muito, muito difícil. Os jogadores da Liga fizeram uma partida muito boa em linhas gerais, apesar de ter ficado tudo em aberto. São instâncias de 180 minutos. Por alguns momentos, pensamos que faríamos o terceiro, mas não aconteceu. Eles tem boas opções, com jogadores explosivos”, disse o técnico, arrematando:

“Não foi a regra da partida, mas sabíamos que, contra esses rivais, poderia acontecer (a velocidade dos atacantes rivais). Inclusive, na segunda parte, essas decisões que tomamos bem no primeiro tempo, não foram iguais por problemas ou outras questões no segundo tempo. Mesmo assim, tivemos algo como 11 chutes ao gol quando eles, no primeiro tempo, não tiveram nenhum. Não tenho nada mais a dizer do que felicitá-los (os atletas da LDU) por esse primeiro round, falta outro. Não será fácil, mas tentaremos classificar.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.