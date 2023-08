Palmeiras deve mudar preparação para jogo contra o Vasco

O Palmeiras terá uma preocupação a mais para o duelo contra o Vasco, neste domingo (27), às 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Por conta de problemas no avião, a delegação alviverde só retornará da Colômbia nesta sexta-feira (25). O Verdão estava fora do país para disputar o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O time de Abel Ferreira venceu por 4 a 0 e encaminhou a classificação.

O problema técnico no avião fez com que o Palmeiras viajasse de de Pereira para Cali de Ônibus, um trajeto de aproximadamente 200 quilômetros. Assim, embarcarão de avião de volta para o Brasil. A programação do Verdão era que esta sexta-feira, os titulares fizessem uma atividade regenerativa, enquanto os reservas trabalhassem em campo.

Entretanto, como o Verdão vai chegar apenas no final desta sexta-feira, Abel Ferreira e sua comissão técnica vão ter apenas sábado (26) como dia completo de preparação para o duelo de domingo, contra o Vasco. Desta forma, o técnico português deve mandar uma equipe alternativa para encarar o Cruz-Maltino.

A possível mudança de estratégia, podendo poupar jogadores mais importantes e desgastados, contra o Vasco, se deve ao fato de que Abel sabe da diferença que há em uma preparação com dois ou três dias de intervalo entre as partidas. Além disso, alguns titulares como Gabriel Menino, suspenso para o jogo de volta contra o Deportivo Pereira, deve começar o jogo no domingo.

Palmeiras com time alternativo na Libertadores?

A decisão final deve acontecer apenas neste sábado. Como tem uma grande vantagem na Libertadores, Abel não descarta ter um time alternativo também contra o Deportivo Pereira. O Verdão é o segundo colocado do Brasileirão, com 37 pontos, 11 a menos que o líder Botafogo, mas segue sonhando com o bicampeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.