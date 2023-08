Brasileiros largam muito bem nas quartas da Libertadores

Os três clubes brasileiros nas quartas de final da Libertadores da América ficaram muito próximos da classificação às semifinais. Jogando fora de casa, na Colômbia, o Palmeiras não tomou conhecimento do Deportivo Pereira, goleou por 4 a 0. Assim, carimbou o passaporte para a próxima fase. A vantagem é tão grande que poderá, inclusive, se dar ao luxo de poupar jogadores na partida de volta para se manter na perseguição ao líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. Com um primeiro tempo espetacular, o time comandado por Abel Ferreira mostrou ser um dos grandes favoritos ao título da principal competição sul-americana.

O Internacional também atuou fora de casa e conseguiu um resultado dos mais expressivos. Mesmo na altitude de La Paz, onde as equipes brasileiras costumam sofrer muito, derrotou o Bolívar por 1 a 0. Dessa forma, terá a possibilidade até de empatar no Beira-Rio para fazer parte dos quatro que se manterão na briga para erguer a taça. Com um sistema defensivo bem armado por Eduardo Coudet, o Colorado suportou bem a pressão e soube conduzir a partida.

Fluminense em alto nível na Libertadores

Único brasileiro a jogar nos seus domínios, o Fluminense fez uma exibição de altíssimo nível diante do Olimpia, no Maracanã. O técnico Fernando Diniz ousou na escalacão, com John Kennedy entre os titulares, e foi recompensado com o placar de 2 a 0, até pouco diante do volume de jogo do Tricolor e das oportunidades criadas.

É fato que a vaga ainda não está assegurada porque o time paraguaio vai lotar o Estádio Defensores del Chaco, sobretudo após ter revertido a vantagem do Flamengo na fase anterior. No entanto, a diferença de dois gols é confortável, principalmente para uma equipe tão bem montada como o Fluminense.

Duelo argentino

No único jogo das quartas que não envolveu brasileiros, Boca Juniors e Racing ficaram no 0 a 0 na Bombonera, numa partida insossa. Sem dúvida, nenhuma das duas equipes deve ser desprezada. Não podemos esquecer do peso das camisas dos rivais argentinos e da qualidade técnica dos hermanos. Porém, com certeza, o Palmeiras chega às semifinais como favorito, enquanto Internacional e Fluminense, se confirmarem a classificação, devem fazer um duelo marcado por grande equilíbrio, com leve vantagem para o time carioca.

