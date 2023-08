Cruzeiro lança terceiro uniforme com homenagem à Tríplice Coroa

O Cruzeiro apresentou, nesta sexta-feira (25), seu uniforme número 3 para a temporada 2023. O modelo foi desenhado pela Adidas e foi pensado como modo de homenagem aos 20 anos da conquista da Tríplice Coroa conquistada pela Raposa em 2003.

A nova coleção apresenta um tom azul mais claro com detalhes amarelos e azuis escuros. O número das camisas também tem uma tonalidade mais escura com bordas amarelas.

Uma novidade para os torcedores é o retorno do escudo fechado do Cruzeiro, diferente das estrelas soltas. Além disso, o modelo tem a coroa referente as conquistas de Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão.

O torcedor que quiser comprar o modelo poderá fazer a partir do dia 30 de agosto, nas lojas do Cruzeiro, além dos sites da Raposa e da Adidas. O valor é R$ 349,99.

Para 2024, o Cruzeiro pretende lançar um modelo mais acessível para os torcedores. A expectativa é que chegue as lojas em janeiro ao custo de R$ 179,99.

