Klopp nega saída de Salah do Liverpool: ‘Não há proposta’

A mais nova novela do futebol europeu está ligada ao nome do atacante Mohamed Salah, do Liverpool. De acordo com a imprensa internacional, o egípcio está na mira do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Sua saída dos Reds, porém, não vai acontecer. E quem garante é o técnico Jürgen Klopp.

Em entrevista coletiva, o treinador alemão foi questionado sobre o tema, mas disse que está tranquilo quanto a isso. Segundo Klopp, Salah não deixará Anfield e sequer tem proposta oficial.

“Não há proposta. Mo Salah é um jogador do Liverpool. Não existe nada. E, se houvesse alguma coisa, a resposta seria não. Salah está 100% comprometido com o clube. É um jogador essencial e assim continuará a ser. Minha filosofia é apenas pensar em um problema quando o tiver”, afirmou o treinador.

Os relatos vindos da Europa e do Oriente Médio indicam que o Al-Ittihad estava disposto a oferecer 100 milhões de euros () ao Liverpool para ter Salah. Em termos de salário, o camisa 11 se tornaria em um dos mais bem pagos do mundo. Os Reds, porém, não querem perdeu seu principal atleta.

Outro ponto que fez Klopp reclamar foi sobre o período de contratações. Enquanto a janela de transferências se encerra no dia 1º de setembro na Europa, os clubes da Arábia Saudita têm até o dia 20 do mesmo mês para contratar. Nesta janela, o futebol saudita já contratou Fabinho e Henderson do Liverpool.

“Isso não é bom. As autoridades deveriam deixar claro que, se quiser fazer parte do sistema, precisa fazer negócio ao mesmo tempo que os outros”, citou.

