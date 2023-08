Dorival cita dificuldades para escalar ‘quarteto mágico’

O São Paulo perdeu por 2 a 1 para a LDU nesta quinta-feira (24), em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Contudo, uma boa notícia apareceu para o torcedor tricolor. Afinal, pela primeira vez, o técnico Dorival Júnior colocou em campo o quarteto mágico formado por Calleri, Luciano, James e Lucas atuando juntos, pela primeira vez.

Calleri e Lucas começaram a partida, enquanto Luciano e James entraram no segundo tempo. Aliás, o gol são-paulino saiu após uma boa jogada do quarteto, quando o camisa 10 do Tricolor deixou Lucas Moura na cara do gol para balançar as redes.

Entretanto, em entrevista coletiva após a partida, o técnico Dorival Júnior falou que ainda está trabalhando para que o quarteto esteja apto fisicamente para, enfim, jogarem juntos.

“Temos que ter calma , tudo vai ser construído com tranquilidade (quarteto). Estamos em busca do melhor condicionamento para todos. São jogadores com características muito próximas, semelhantes. Perdemos um pouco de profundidade quando todos estão juntos. Mas temos que trabalhar para que isso não seja um empecilho e façam com que todos ele estejam juntos em algum momento”, disse Dorival Júnior.

Agora, o São Paulo se prepara para encarar o América-MG, neste domingo (27), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival deve escalar um time reserva para o confronto, visando o duelo contra a LDU. Assim, existe uma certa expectativa que o quarteto atue novamente juntos na próxima quinta-feira (31), pela Copa Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.