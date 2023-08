Mané Garrincha pode receber jogo entre Flamengo e Santos

O Flamengo busca alternativas para suprir a ausência do Maracanã em alguns jogos. Afinal, além do estádio ficar fechado nas próximas semanas para melhorias no gramado, o local não ficará à disposição do time carioca nos dias que antecedem a final da Libertadores (4 de novembro). Assim, um dos jogos que terá que ser remanejado para outro estádio é o contra o Santos, marcado para três dias antes da decisão. Após conversas, o Mais Querido escolheu mandar a partida no Mané Garrincha, em Brasília.

Para que pudesse mandar a partida no estádio Mané Garrincha, o Flamengo precisou solicitar a mudança da data da partida, afinal, o local receberá um show no dia 27. Inicialmente, o confronto entre Flamengo e Santos estava previsto entre as datas 28 e 29 de outubro. Assim, após consultar o Peixe, que concordou com a mudança, o clube carioca acionou a CBF.

Dessa forma, os clubes aguardam o aval da CBF para confirmar a partida no Mané Garrincha. Nesta temporada, o Flamengo já disputou dois jogos no estádio: derrota para o Palmeiras por 4 a 3 na Supercopa do Brasil e vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no Carioca.

Estado do gramado preocupa o Flamengo

Uma das condições que o Flamengo pediu para jogar no Mané Garrincha foi a condição do gramado. No entanto, o administrador do estádio garantiu o bom estado do local. Aliás, a ideia de jogar em Brasília partiu do presidente Rodolfo Landim, que falou sobre a hipótese ao repórter Gabriel Orphão, do canal “Paparazzo Rubro-Negro”.

